உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் ‘கொரோனா’வுக்கு மேலும் ஒரு இந்திய டாக்டர் பலி; ஆபத்தான நிலையில் மேலும் 5 டாக்டர்களுக்கு சிகிச்சை + "||" + Another Indian doctor passes away for Corona in England 5 more doctors in critical condition

இங்கிலாந்தில் ‘கொரோனா’வுக்கு மேலும் ஒரு இந்திய டாக்டர் பலி; ஆபத்தான நிலையில் மேலும் 5 டாக்டர்களுக்கு சிகிச்சை