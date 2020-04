உலக செய்திகள்

ஒரே நாளில் 32 ஆயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று; அமெரிக்காவை உலுக்கும் கொரோனா - 10 மருந்துகளை கண்டுபிடித்து சோதனை நடப்பதாக டிரம்ப் தகவல் + "||" + 32 thousand people infected in a single day; Corona shakes the US - Trump reports that 10 drugs are being tested

ஒரே நாளில் 32 ஆயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று; அமெரிக்காவை உலுக்கும் கொரோனா - 10 மருந்துகளை கண்டுபிடித்து சோதனை நடப்பதாக டிரம்ப் தகவல்