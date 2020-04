உலக செய்திகள்

உடல்நிலை தேறி வருவதால் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து போரிஸ் ஜான்சன் வார்டுக்கு மாற்றம் + "||" + If the condition is progressing, Boris Johnson transferred from ICU ward

