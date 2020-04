உலக செய்திகள்

அமெரிக்க நாட்டில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை 17 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In the American country The number of victims killed by Corona exceeded 17 thousand

