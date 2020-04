உலக செய்திகள்

சீனாவின் விலங்கு மாமிச சந்தைகளை மூடாவிட்டால் கொடிய வைரஸ் தோன்றும் -நிபுணர்கள் + "||" + Unless China's animal meat markets are closed The deadly virus appears Experts

சீனாவின் விலங்கு மாமிச சந்தைகளை மூடாவிட்டால் கொடிய வைரஸ் தோன்றும் -நிபுணர்கள்