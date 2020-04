உலக செய்திகள்

லண்டன் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறும் போரிஸ் ஜான்சன் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டார் + "||" + Boris Johnson receiving treatment for corona at a London hospital Took the walk

