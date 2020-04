உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரசுக்கு 24 மணி நேரத்தில் 2,500 பேர் சாவு; செய்வது அறியாமல் திகைத்து நிற்கும் அமெரிக்கர்கள் + "||" + 2,500 people die of coronavirus in US in 24 hours Americans who are ignorantly stunned to do

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரசுக்கு 24 மணி நேரத்தில் 2,500 பேர் சாவு; செய்வது அறியாமல் திகைத்து நிற்கும் அமெரிக்கர்கள்