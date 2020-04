உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி தயாரிக்க உதவும் கொரோனா மரபணு வரிசையை கண்டறிந்த பெண் விஞ்ஞானியை மிரட்டிய சீனா + "||" + How China muzzled its Bat Woman: Beijing authorities hushed up the findings of a scientist who unlocked the genetic make-up of the coronavirus within days of the outbreak - which is vital for tests and vaccines

தடுப்பூசி தயாரிக்க உதவும் கொரோனா மரபணு வரிசையை கண்டறிந்த பெண் விஞ்ஞானியை மிரட்டிய சீனா