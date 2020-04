உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம், பலி குறைகிறது: 1-ந் தேதி முதல் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த டிரம்ப் நிர்வாகம் திட்டம் + "||" + Coronavirus virus impact, death toll in US: Trump administration plan to ease restrictions from March 1

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம், பலி குறைகிறது: 1-ந் தேதி முதல் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த டிரம்ப் நிர்வாகம் திட்டம்