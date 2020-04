உலக செய்திகள்

மெக்சிகோவில் பயங்கரம்; காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் பலி + "||" + Terror in Mexico; Nine killed in wildfire

மெக்சிகோவில் பயங்கரம்; காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் பலி