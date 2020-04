உலக செய்திகள்

கொரோனா மருந்து இல்லை என்றால்: அமெரிக்காவில் 2022 வரை சமூக விலகலை கடைபிடிக்க வேண்டும் + "||" + US may have to endure social distancing until 2022 if no vaccine is quickly found, scientists predict

கொரோனா மருந்து இல்லை என்றால்: அமெரிக்காவில் 2022 வரை சமூக விலகலை கடைபிடிக்க வேண்டும்