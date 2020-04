உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு ரூ.1,178 கோடி ஏவுகணைகள் விற்பனை - அமெரிக்கா ஒப்புதல் + "||" + Selling to India Rs .1,178 crores of missiles - Approved by the United States

