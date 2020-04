உலக செய்திகள்

கடும் தட்டுப்பாடு எதிரொலி; கிருமி நாசினிக்கு பதில் ‘வோட்கா’வை பயன்படுத்த ஜப்பான் முடிவு + "||" + Japan decides to use vodka instead of antiseptic

