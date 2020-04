உலக செய்திகள்

விரைவு பரிசோதனை கருவிகள் உள்பட இந்தியாவுக்கு 6 லட்சம் மருத்துவ உபகரணங்கள் - சீனா அனுப்பி வைத்தது + "||" + China has sent 6 lakh medical equipment to India, including quick test kits

