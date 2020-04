உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 7 லட்சத்தை தாண்டியது - ‘நமக்கு நேர்ந்தது பயங்கரம்’ என டிரம்ப் ஒப்புதல் + "||" + Corona virus, the number of victims exceeded 7 lakhs in the United States - "what happened to us is Terror" Trump endorsed

