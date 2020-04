உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 5 லட்சம் பேர் குணம் அடைந்தனர் + "||" + 5 lakh people have been recovered from coronavirus Worldwide

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 5 லட்சம் பேர் குணம் அடைந்தனர்