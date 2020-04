உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், அரசு பொறுப்பை கவனிக்க தொடங்கினார் + "||" + Boris Johnson, the Prime Minister of England, began to look at the responsibility of government

இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், அரசு பொறுப்பை கவனிக்க தொடங்கினார்