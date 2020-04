உலக செய்திகள்

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று உணவு வழங்கிய ஹாரி-மேகன் தம்பதி + "||" + Food provided to elderly people suffering from house to house curfew Harry-Megan Couples

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று உணவு வழங்கிய ஹாரி-மேகன் தம்பதி