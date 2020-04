உலக செய்திகள்

கொரோனா :ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படவில்லை விலங்குகளிடமிருந்து வந்திருக்கலாம்-உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Coronavirus likely to have come from animals — not a lab, WHO says

