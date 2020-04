உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கிரீன் கார்டு வழங்க 60 நாட்கள் தடை: அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் அறிவிப்பு + "||" + 60 day ban on issuing green card in United States: US President Trump Announces

அமெரிக்காவில் கிரீன் கார்டு வழங்க 60 நாட்கள் தடை: அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் அறிவிப்பு