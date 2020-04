உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இந்த ஆண்டு இறுதிவரை ஊரடங்கு தொடர கூடும் - தலைமை மருத்துவ ஆலோசகர் தகவல் + "||" + Curfew may continue in the UK until the end of this year - Chief Medical Advisor Information

இங்கிலாந்தில் இந்த ஆண்டு இறுதிவரை ஊரடங்கு தொடர கூடும் - தலைமை மருத்துவ ஆலோசகர் தகவல்