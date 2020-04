உலக செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளை கண்டுபிடிக்க மோப்ப நாய்களுக்கு பயிற்சி - இங்கிலாந்தில் புதிய முயற்சி + "||" + Corona sniffer dogs trained to find patients - a new initiative in the UK

கொரோனா நோயாளிகளை கண்டுபிடிக்க மோப்ப நாய்களுக்கு பயிற்சி - இங்கிலாந்தில் புதிய முயற்சி