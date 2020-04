உலக செய்திகள்

உலகமெங்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கியோர் எண்ணிக்கை 26 லட்சத்தை தாண்டியது: 7 லட்சத்துக்கு அதிகமானோர் குணம் அடைந்துள்ளனர். + "||" + Worldwide, the number of coronavirus attacks has reached 26 million: more than 7 lakh people have been recovered

