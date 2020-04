உலக செய்திகள்

அமெரிக்க போர்க்கப்பல்களை அச்சுறுத்தினால் ஈரான் ராணுவ படகுகளை சுட்டு அழிக்க டிரம்ப் உத்தரவு + "||" + Trump orders firing of Iranian military boats if US warships threaten

அமெரிக்க போர்க்கப்பல்களை அச்சுறுத்தினால் ஈரான் ராணுவ படகுகளை சுட்டு அழிக்க டிரம்ப் உத்தரவு