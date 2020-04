உலக செய்திகள்

நிலாவின் விரிவான புவியியல் வரைபடத்தை அமெரிக்காவின் புவியியல் ஆய்வு மையம் வெளியிட்டது. + "||" + USGS releases first comprehensive geological map of moon using Apollo data

