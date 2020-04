உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றுக்கு 24 மணிநேரத்தில் 3,332 பேர் பலி + "||" + At least 3,332 new coronavirus deaths were reported in the United States in a 24-hour period

