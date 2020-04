உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடந்த 10 நாட்களில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை 2 மடங்காக உயர்வு + "||" + US Coronavirus Deaths Double In 10 Days To Over 50,000: Reports

