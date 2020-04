உலக செய்திகள்

மெக்சிகோ நாட்டில் ஒரே மாதத்தில் ஊரடங்கின்போது மாபியா குழுக்கள் மோதலில் 3 ஆயிரம் பேர் படுகொலை + "||" + Three thousand people were killed by mafia groups during a one-month curfew in Mexico

மெக்சிகோ நாட்டில் ஒரே மாதத்தில் ஊரடங்கின்போது மாபியா குழுக்கள் மோதலில் 3 ஆயிரம் பேர் படுகொலை