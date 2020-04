உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் பெருத்த சேதம்: சீனாவிடம் இழப்பீடு கேட்க அமெரிக்கா நடவடிக்கையா? - டிரம்ப் பதில் + "||" + Massive damage by coronavirus: US seeking compensation from China? - Trump's answer

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் பெருத்த சேதம்: சீனாவிடம் இழப்பீடு கேட்க அமெரிக்கா நடவடிக்கையா? - டிரம்ப் பதில்