உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ஒரு மில்லியனை கடந்த கொரோனா பாதிப்புகள்: 59 ஆயிரத்தை கடந்த பலி எண்ணிக்கை + "||" + One million Corona casualties in the US: 59 thousand casualties

அமெரிக்காவில் ஒரு மில்லியனை கடந்த கொரோனா பாதிப்புகள்: 59 ஆயிரத்தை கடந்த பலி எண்ணிக்கை