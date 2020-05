உலக செய்திகள்

கொரோனாவிற்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்க இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகும்?- பில்கேட்ஸ் + "||" + Bill Gates Says Virus Vaccine Could Take as Little as 9 Months

கொரோனாவிற்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்க இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகும்?- பில்கேட்ஸ்