உலக செய்திகள்

சீனாவின் ஆய்வகத்தில் தான் கொரோனா தோன்றியது, ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன- அமெரிக்கா மீண்டும் குற்றச்சாட்டு + "||" + Enormous Evidence Virus Came From Wuhan Lab-US Secretary Of State

சீனாவின் ஆய்வகத்தில் தான் கொரோனா தோன்றியது, ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன- அமெரிக்கா மீண்டும் குற்றச்சாட்டு