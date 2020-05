உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கிடைக்கும்- டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + US will have coronavirus vaccine by end of year, says Trump

கொரோனா தடுப்பூசி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கிடைக்கும்- டொனால்டு டிரம்ப்