உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை 1 லட்சம் நெருங்கும் - டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Trump Says Up To 1,00,000 Americans May Die From Coronavirus

அமெரிக்காவில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை 1 லட்சம் நெருங்கும் - டொனால்டு டிரம்ப்