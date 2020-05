உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்புகள்: இரண்டாவது நாளாக 10 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Russia's Coronavirus Cases Rise Again by Over 10,000

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்புகள்: இரண்டாவது நாளாக 10 ஆயிரத்தை கடந்தது