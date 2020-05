உலக செய்திகள்

கொரோனா உகான் ஆய்வகத்தில் தோன்றவில்லை ;அமெரிக்கா- நட்பு நாடுகளின் உளவுத்துறை அறிக்கை + "||" + Intel shared among US allies indicates virus outbreak more likely came from market, not a Chinese lab

கொரோனா உகான் ஆய்வகத்தில் தோன்றவில்லை ;அமெரிக்கா- நட்பு நாடுகளின் உளவுத்துறை அறிக்கை