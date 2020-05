உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ், சீனாவில்தான் தோன்றியது என்பதற்கு அமெரிக்கா ஆதாரம் எதுவும் தரவில்லை - உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + The United States provides no evidence that the coronavirus originated in China - World Health Organization announcement

கொரோனா வைரஸ், சீனாவில்தான் தோன்றியது என்பதற்கு அமெரிக்கா ஆதாரம் எதுவும் தரவில்லை - உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு