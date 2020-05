உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கொரோனாவுக்கு ஆப்பிரிக்க-ஆசிய நாட்டவர்கள் பலி அதிகம் ஏன்? - விசாரணை நடத்த உத்தரவு + "||" + Why are African-Asian nationals most likely to Corona infection in the UK? - Order to investigate

இங்கிலாந்தில் கொரோனாவுக்கு ஆப்பிரிக்க-ஆசிய நாட்டவர்கள் பலி அதிகம் ஏன்? - விசாரணை நடத்த உத்தரவு