உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் ஊரடங்குக்கு காரணமான விஞ்ஞானி ராஜினாமா: காதலியுடன் 2 முறை சந்தித்ததால் எழுந்த சர்ச்சை முடிவு + "||" + Resignation of scientist behind curfew in UK

இங்கிலாந்தில் ஊரடங்குக்கு காரணமான விஞ்ஞானி ராஜினாமா: காதலியுடன் 2 முறை சந்தித்ததால் எழுந்த சர்ச்சை முடிவு