உலக செய்திகள்

போலியை நடமாட விட்டு உலகை ஏமாற்றும் வடகொரிய தலைவர் தலை சுற்றவைக்கும் சர்ச்சைகள் + "||" + KIM JONG-UN, DEUX, TROIS Kim Jong-un body doubles revealed to the world as dictator natters to TWO lookalikes before missile test

போலியை நடமாட விட்டு உலகை ஏமாற்றும் வடகொரிய தலைவர் தலை சுற்றவைக்கும் சர்ச்சைகள்