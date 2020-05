உலக செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் போலந்து அதிபர் தேர்தல் ஒத்திவைப்பு + "||" + Polish presidential election, postponed because of the threat of Corona

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் போலந்து அதிபர் தேர்தல் ஒத்திவைப்பு