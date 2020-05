உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி - சீனாவுக்கு, கிம் ஜாங் அன் பாராட்டு + "||" + Victory in the war against the Corona virus - Kim Jong Un

கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி - சீனாவுக்கு, கிம் ஜாங் அன் பாராட்டு