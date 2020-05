உலக செய்திகள்

கொரோனா அச்சம்: நெதர்லாந்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கண்ணாடி கூண்டு உணவகங்கள் + "||" + Corona Fear: Glass Cage Restaurants for Customers in the Netherlands

கொரோனா அச்சம்: நெதர்லாந்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கண்ணாடி கூண்டு உணவகங்கள்