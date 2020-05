உலக செய்திகள்

அத்தியாவசிய ஊழியர்களின் சம்பளம் உயர்வு: கனடா பிரதமர் அறிவிப்பால் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Canada will help fund pay hikes for essential workers

அத்தியாவசிய ஊழியர்களின் சம்பளம் உயர்வு: கனடா பிரதமர் அறிவிப்பால் ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி