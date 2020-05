உலக செய்திகள்

சீனாவின் உகான் நகரில் மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Coronavirus in China: 17 new COVID-19 infections reported; 5 new cases in Wuhan

சீனாவின் உகான் நகரில் மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு