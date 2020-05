உலக செய்திகள்

உதவியாளருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலி; அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் + "||" + Corona impact to assistant; The US vice president isolating

உதவியாளருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலி; அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார்