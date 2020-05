உலக செய்திகள்

காபூல் மருத்துவமனையில் துப்பாக்கி சூடு 15 பேர் பலி + "||" + 15 people killed, several wounded and evacuated after gunmen storm Kabul hospital

