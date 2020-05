உலக செய்திகள்

ஊரடங்கு போட்டு 7 வாரங்களுக்கு பின் இங்கிலாந்தில் கட்டுப்பாடு தளர்வு; லட்சக்கணக்கானோர் வேலைக்கு செல்ல தொடங்கினர் + "||" + 7 weeks after curfew Millions began to go to work in England

ஊரடங்கு போட்டு 7 வாரங்களுக்கு பின் இங்கிலாந்தில் கட்டுப்பாடு தளர்வு; லட்சக்கணக்கானோர் வேலைக்கு செல்ல தொடங்கினர்