உலக செய்திகள்

எய்ட்ஸ் நோய் போல் கொரோனாவும் மக்களைவிட்டு வெளியேற போவது இல்லை- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Just like HIV, coronavirus may never go away: WHO expert warns

எய்ட்ஸ் நோய் போல் கொரோனாவும் மக்களைவிட்டு வெளியேற போவது இல்லை- உலக சுகாதார அமைப்பு