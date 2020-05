உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்கள் 3 லட்சம்; குணமடைந்தவர்கள் 16 லட்சம் + "||" + Global coronavirus death toll rises to more than 300,000

